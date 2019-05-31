Дзюба остается капитаном сборной России по футболу

Нападающий Артем Дзюба останется капитаном сборной России по футболу. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.



Артем Дзюба обратился к болельщикам «Зенита» / Новости от 29.04.2019 12:32

Россияне 8 июня в Саранске сыграют против команды Сан-Марино, 11 июня в Нижнем Новгороде примут Кипр. Обе игры пройдут в рамках отборочного турнира Евро-2020.

Дзюба стал капитаном сборной России после чемпионата мира-2018. Команда после этого заняла второе место в группе с Турцией и Швецией в Лиге наций и не смогла выйти в дивизиона А турнира.

В отборе россияне сыграли два матча. В марте команда уступила Бельгии и обыграла Казахстан.

Читайте также:

Все футболисты сборной России, кроме Комличенко, готовятся к матчу с Сан-Марино

Колосков: российские команды не поедут на матчи в Косово

Футболист сборной Норвегии забил 9 голов в одном матче