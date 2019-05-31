17-летняя фигуристка Цурская объявила о завершении карьеры

Фигуристка Полина Цурская сообщила, что завершает спортивную карьеру. 17-летняя девушка сделала выбор в пользу учебы. Об этом она написала в Instgram.



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Цурская на протяжении многих лет занималась в школе Эттери Тутберидзе. Девушку периодически тревожили травмы. В мае 2018 года она перешла к тренеру Елене Буяновой, но так и не смогла полноценно выступать.

Среди достижений Цурской:

золото юношеских Олимпийских игр;

золото юношеского чемпионата России;

победа на этапах и в финале юношеского Гран-при;

бронза взрослого этапа Гран-при в Японии;

победа в Кубке России.

В прошедшем сезоне Цурская заняла 14-е место на чемпионате России. В рейтинге Международного союза конькобежцев она занимает 42-е место.