Главный тренер "Балтики" отстранен на 8 матчей за ругань в адрес арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) принял решение отстранить главного тренера калининградской "Балтики" Евгения Калешина на 8 матчей. В одном из матчей ФНЛ специалист позволил себе нецензурные выражения в адрес арбитра Антона Кобозева.
Калешин выругался на 57-й минуте игры, после чего был удален с поля. После матча тренер продолжил нападки на Кобозева и наступил тому на ногу, сообщает "Спорт-Экспресс".
Позже тренер извинился перед арбитром, но для него это не первый подобный случай. Калешин в прошлом году тренировал "Кубань" и так же ругался с судьями. Из-за того, что это второй инцидент, КДК РФС принял решение дисквалифицировать тренера на длительный срок.
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