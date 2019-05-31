Футболист сборной Норвегии забил 9 голов в одном матче

Футболист молодежной сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил девять мячей в одном матче. Подвиг состоялся в игре чемпионата мира среди игроков до 20 лет, который проходит в Польше.
Форвард огорчил сборную Гондураса, его команда победила со счетом 12:0. Холанд забивал голы на 7-й, 20-й, 36-й (с пенальти), 43-й, 50-й, 67-й, 77-й, 88-й и 91-й минутах.
Норвежец побил рекорд по количеству голов на молодежном ЧМ. Ранее достижение принадлежало бразильцу Адаилтону, который в 1997 году забил шесть мячей команде Кореи.
18-летний Холанд выступает за австрийский "Зальцбург". Команда в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
Читайте также:
Роналдо назвал победителя Лиги чемпионов
Главный тренер сборной Германии по футболу попал в больницу
Все футболисты сборной России, кроме Комличенко, готовятся к матчу с Сан-Марино
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
Скажите, почему православный царь Иоанн Васильевич мог энное количество раз венчаться, так неужели простому миллионеру всего-то во второй раз жениться воспрещено? Ну закрыты двери храма для прихожан, зато предприниматель жертвует во сто крат больше всех остальных. История недавнего скандала в Ростовской области как информация к размышлению...
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.