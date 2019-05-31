Футболист сборной Норвегии забил 9 голов в одном матче

Футболист молодежной сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил девять мячей в одном матче. Подвиг состоялся в игре чемпионата мира среди игроков до 20 лет, который проходит в Польше.



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Форвард огорчил сборную Гондураса, его команда победила со счетом 12:0. Холанд забивал голы на 7-й, 20-й, 36-й (с пенальти), 43-й, 50-й, 67-й, 77-й, 88-й и 91-й минутах.

Норвежец побил рекорд по количеству голов на молодежном ЧМ. Ранее достижение принадлежало бразильцу Адаилтону, который в 1997 году забил шесть мячей команде Кореи.

18-летний Холанд выступает за австрийский "Зальцбург". Команда в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

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