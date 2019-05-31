Роналдо назвал победителя Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо сделал свой прогноз на финал Лиги чемпионов. По мнению футболиста, "Ливерпуль" обыграет "Тоттенхэм" со счетом 3:1, сообщает пресс-служба УЕФА.



Финал Лиги чемпионов в 2021 году может пройти в Петербурге / Новости от 01.11.2018 14:06

Английские команды встретятся в финале 1 июня. Матч на стадионе "Мтраполитано" в Мадриде начнется в 22.00 по московскому времени.

Один из лучших нападающих мирового футбола никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Роналдо выступал в составе ПСВ, "Барселоны", "Интера", "Реала" и "Милана".

Форвард дважды стал чемпионом мира в составе сборной, а также выиграл два Кубка Америки.

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