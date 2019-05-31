Главный тренер сборной Германии по футболу попал в больницу

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев попал в больницу Фрайбурга, сообщает Bild. Специалиста госпитализировали из-за нарушения кровообращения. Травму Лев получил на одной из тренировок.
Лев не сможет помочь сборной Германии в ближайших матчах. 8 июня команда встретится на выезде с Белоруссией, 11 июня примет дома Эстонию.
Сборная Германии в отборочном турнире Евро-2020 выступает в группе С. Кроме Белоруссии и Эстонии, соперниками немцев являются Голландия и Северная Ирландия. Команда Лева провела один матч, в котором на выезде обыграла голландцев со счетом 3:2.
Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года. Тренер привел команду к победе на чемпионата мира.
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