Главный тренер сборной Германии по футболу попал в больницу

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев попал в больницу Фрайбурга, сообщает Bild. Специалиста госпитализировали из-за нарушения кровообращения. Травму Лев получил на одной из тренировок.



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Лев не сможет помочь сборной Германии в ближайших матчах. 8 июня команда встретится на выезде с Белоруссией, 11 июня примет дома Эстонию.

Сборная Германии в отборочном турнире Евро-2020 выступает в группе С. Кроме Белоруссии и Эстонии, соперниками немцев являются Голландия и Северная Ирландия. Команда Лева провела один матч, в котором на выезде обыграла голландцев со счетом 3:2.

Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года. Тренер привел команду к победе на чемпионата мира.

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