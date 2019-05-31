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Все футболисты сборной России, кроме Комличенко, готовятся к матчу с Сан-Марино

Спорт print

Сборная России по футболу практически в полном составе приступила к подготовке к матчу отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино. Команда собралась на базе в Новогорске.


Сборная России по футболу приезжает в Новогорск

3 июня сборная проведет контрольный матч с клубом ФНЛ "Чертаново". 6-го числа команда отправится в Саранск. Игра с Сан-Марино состоится 8 июня на "Мордовия Арене".

В расположение сборной не приехал только нападающий чешской "Млады-Болеслав" Николай Комличенко. В этом сезоне он стал лучим бомбардиром местного чемпионата с 28-ю голами и был признан лучшим легионером. 1 июня "Млада" проведет матч за право выступать в Лиге Европы против "Баника". Уже 2 июня Комличенко должен прибыть в Новогорск.

Ранее в команду были вызваны 30 футболистов:

вратари: Антон Шунин ("Динамо"), Андрей Лунев ("Зенит"), Гилерме ("Локомотив"), Сергей Песьяков ("Ростов");

защитники: Евгений Чернов ("Ростов"), Максим Беляев ("Арсенал"), Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Егор Сорокин ("Рубин"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Федор Кудряшов ("Истанбул", Турция), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Сергей Петров ("Краснодар");

полузащитники: Магомед Оздоев ("Зенит"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Иван Обляков, Ильзат Ахметов (оба - ЦСКА), Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов (все - "Локомотив"), Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев (оба - "Арсенал"), Алексей Ионов ("Ростов"), Роман Зобнин ("Спартак"), Александр Головин ("Монако");

нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Федор Смолов ("Локомотив"), Николай Комличенко ("Млада-Болеслав", Чехия), Артем Дзюба ("Зенит").

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Темы футбол Евро-2020 сборная россии по футболу
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