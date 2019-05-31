Чемпионку UFC и ее девушку ограбили в Бразилии

Чемпионку UFC Джессику Андраде ограбили в пригороде Рио-де-Жанейро. Во время остановки на светофоре к ее автомобилю подбежали вооруженные грабители, которые потребовали отдать ценные вещи.



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Андраде и ее девушка Фернанда Гомес без сопротивления отдали кошельки и мобильные телефоны, сообщает MMA Fighting. После этого преступники убежали, девушки не пострадали.

Андраде является чемпионкой UFC в минимальном весе. Титул она завоевала в бою с Роуз Намаюнас на турнире UFC 237. Спортсменка провела 26 боев в ММА, в которых одержала 20 побед. В UFC она выступает с июля 2013 года.

Джессика - открытая представительница ЛГБТ. Ранее она заявила, что пришла в бои, чтобы изменить стереотипы о сексуальных меньшинствах. Она считает, что в ММА таким девушкам сложно выступать из-за предубеждений.

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