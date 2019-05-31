Колосков: российские команды не поедут на матчи в Косово

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью для "Правды.Ру" объяснил, почему УЕФА принял решение обязать все команды, кроме сербских и боснийских, проводить выездные матчи в Косове. Ранее сборные и клубы стран, не признавших независимость республики, играли с косоварами на нейтральном поле.



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"Большинство стран мирового сообщества признали, к сожалению, Косово. Меньшинство не признали. И понятно, что в этой ситуации у УЕФА просто другого пути не было. Чтобы не противопоставить меньшинство большинству, приняли такое решение", - заявил Колосков.

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По решению УЕФА, командам, которые не приедут на матчи в Косово, будет засчитано техническое поражение. Бывший президент РФС считает, что российские футбольные клубы или сборные все же не согласятся играть в Косово, так как наша страна считает признание республики незаконным.

"Есть оговорка, что для того чтобы играть на нейтральном поле, нужны веские основания. Если российские клубы попадут на Косово, вряд ли мы туда поедем. Потому что мы не просто их не признали, но и считаем, что вообще признание абсолютно незаконное. Поэтому здесь как бы есть футбольное право и есть политика, будем так говорить, спортивная политика. Не только спортивная", - сказал Колосков.

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По его словам, выходом из такой ситуации может стать решение УЕФА разводить команды из России и Косова при жеребьевках турниров. Подобным образом союз поступает с российскими и украинскими командами.

"Я не знаю, будут ли наши дипломаты обсуждать такое решение или выступит с каким-то заявлением Российский футбольный союз. Думаю, что вряд ли это сделают, демарши такие абсолютно не нужны. А в практическом плане... Понятно, что у нас с Украиной рассеивают клубы, чтобы они в одну группу не попали. И клубы, и сборные. Я не исключаю, что наши представители, которые есть в УЕФА, попытаются все-таки на практике лучше объяснить, что не нужно создавать прецедента, чтобы российские клубы, российские сборные любых возрастов не встречались в каких-нибудь соревнованиях с Косово. Думаю, что это будет наиболее оптимальный выход из той непростой ситуации, которая сегодня есть", - заявил Колосков.

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Среди стран, входящих в УЕФА, независимость Косова не признали: Россия, Испания, Казахстан, Азербайджан, Армения, Грузия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Кипр, Румыния, Словакия, Сербия, Босния и Герцеговина и Израиль.

Сборная Косова по футболу приняла участие в отборочном турнире чемпионата мира-2018. Команда в десяти матчах набрала 1 очко, сыграв вничью с Финляндией. В отборочном турнире Евро-2020 команда выступает в группе с Англией, Болгарией, Черногорией и Чехией.