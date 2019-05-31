Главный тренер "Шахтера" может возглавить "Рому" или "Милан"

"Рома" и "Милан" проявляют интерес к главному тренеру донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеке. Переговоры с римским клубом близки к завершению. Португальцу предлагают контракт на три года с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон, сообщает Tuttosport.
Фонсека возглавил "Шахтер" в 2016 году, а до этого работал с португальскими клубами. "Горняки" трижды подряд выиграли чемпионат Украины. Дважды команда выходила в групповой этап Лиги чемпионов.
Римляне ищут тренера на замену Клаудио Раньери. Контракт со специалистом закончился сегодня. Продлевать соглашение в клубе не намерены, так как команда не вышла в Лигу чемпионов.
"Милан" после сезона отправил в отставку Дженнаро Гаттузо. Клуб также не смог выйти в главный европейский турнир.
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