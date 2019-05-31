Болельщики "Ювентуса" негативно восприняли информацию о том, что легендарный футболист и тренер команды возглавил непримиримых врагов из "Интера". 49-летний специалист подписал с миланцами контракт до 2022 года.
Конте на протяжении 13-ти лет выступал в составе "Юве" в качестве футболиста. Вместе с командой он завоевал всевозможные трофеи, выиграв серию А, Лигу чемпионов, Кубок Италии, Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок.
В С 2011 по 2014 год работал в "Юве" в качестве главного тренера. Он трижды выиграл с клубом чемпионат Италии. Позже работал с национальной сборной и "Челси", где выиграл чемпионат Англии.
Раздосадованные болельщики "Ювентуса" потребовали убрать с аллеи звезд на стадионе "Ювентуса" памятный знак в честь Конте. Для этого они создали петицию, которая за первые часы набрала более 3 тысяч подписей.
"Конте облил грязью всю историю нашего славного клуба. Это достаточно непрофессиональный выбор. Мы просим убрать его звезду со стадиона, так как он перестает представлять дух и ценности "Ювентуса", - говорится в тексте петиции.
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