Против сборной России в составе Сан-Марино сыграют студент, фермер и дизайнер

Сборная Сан-Марино объявила состав на матч отборочного турнира Евро-2020 против команды России. Игра состоится в Саранске 8 июня.
В составе одной из самых слабых команд мира 28 футболистов, но только трое профессионально занимаются футболом. Это вратарь Элиа Бенедеттини, выступающий за итальянский клуб "Новарра", и нападающие Филипо Беррарди и Никола Нанни. Остальные игроки имеют статус любителей и вместе с игрой в футбол занимаются основной работой.
Вот некоторые профессии футболистов, которые ориентировочно выйдут в стартовом составе на игру с Россией:
вратарь: Элиа Бенедеттини (профессиональный футболист);
защитники: Андреа Грандони (студент), Фабио Витайоли (фермер), Кристиан Бролли (дизайнер), Мануэль Баттистини (временно безработный);
полузащитники: Алекс Гасперони (предприниматель), Алессандро Голинуччи (детский тренер), Марчелло Муларони (студент);
нападающие: Маттео Витайоли (фермер), Филипо Беррарди (профессиональный футболист), Никола Нанни (профессиональный футболист).
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