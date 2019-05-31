Против сборной России в составе Сан-Марино сыграют студент, фермер и дизайнер

Сборная Сан-Марино объявила состав на матч отборочного турнира Евро-2020 против команды России. Игра состоится в Саранске 8 июня.



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В составе одной из самых слабых команд мира 28 футболистов, но только трое профессионально занимаются футболом. Это вратарь Элиа Бенедеттини, выступающий за итальянский клуб "Новарра", и нападающие Филипо Беррарди и Никола Нанни. Остальные игроки имеют статус любителей и вместе с игрой в футбол занимаются основной работой.

Вот некоторые профессии футболистов, которые ориентировочно выйдут в стартовом составе на игру с Россией:

вратарь: Элиа Бенедеттини (профессиональный футболист);

защитники: Андреа Грандони (студент), Фабио Витайоли (фермер), Кристиан Бролли (дизайнер), Мануэль Баттистини (временно безработный);

полузащитники: Алекс Гасперони (предприниматель), Алессандро Голинуччи (детский тренер), Марчелло Муларони (студент);

нападающие: Маттео Витайоли (фермер), Филипо Беррарди (профессиональный футболист), Никола Нанни (профессиональный футболист).

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