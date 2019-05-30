"Уфа" уверенно обыграла "Томь" в первом переходном матче

"Уфа" одержала победу над "Томью" в первом переходном матче. Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый гол был забит нападающим Сильвестром Игбуном в первом тайме. Во второй половине мяч в собственные ворота отправил защитник томской команды Исмаил Едиев.



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Ответный матч состоится в Томске 2 июня. Победитель противостояния получит место в РПЛ, проигравший отправится в ФНЛ. В еще одной паре сыграют "Крылья Советов" и "Нижний Новгород".

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