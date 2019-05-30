Жена Овечкина показала, как хоккеист курит кальян

Анастасия Шубская, жена хоккеиста Александра Овечкина, показала, как ее супруг расслабляется после тяжелого сезона. В Instagram она опубликовала видео, которое было снято в одном из заведений Москвы. Шубская и Овечкин танцевали под российские песни, а хоккеисты курил кальян.
"Вашингтон" в этом сезоне вышел в Кубок Стэнли, но не смог пройти первый раунд, уступив "Каролине". В мае Овечкин принял участие в чемпионате мира-2019 вместе со сборной России. Форвард провел 10 матчей, в которых набрал 3 (2 шайбы+1 передача) очка.
Команда не смогла выйти в финал, уступив Финляндии со счетом 0:1. В матче за 3-е место россияне обыграли Чехию по буллитам.
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