Неймар наигрался в "ПСЖ" и хочет обратно в "Барселону"

Испанский журналист Луис Маскаро сообщил, что нападающий Неймар принял решение вернуться в "Барселону". Форвард "ПСЖ" лично предложил свои услуги каталонской команде, в которой выступал с 2013 по 2017 год.



Неймар — До Того Как Стал Известен!

Руководство "Барселоны" взяло время на раздумья. В каталонском клубе хотят включить в трансфер футболиста Усмана Дембеле. Тем самым может быть снижена стоимость Неймара.

В составе "Барселоны" Неймар провел 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 2017 году он перешел в "ПСЖ", став самым дорогим футболистом в истории. За переход бразильца парижане заплатили 222 миллиона евро.

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