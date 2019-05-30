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Источник Правда.Ру

Касаткина не смогла выйти в третий круг "Ролан Гаррос"

Спорт print

Российская теннисистка Дарья Кастаника не смогла выйти в третий круг "Ролан Гаррос". Во втором раунде она проиграла Монике Пуиг из Пуэрто-Рико. Встреча завершилась в двух сетах - 6:3, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 12 минут.


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Тем самым Касаткина не смогла защитить очки, заработанные за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" в прошлом году. Россиянка значительно опустится в рейтинге после завершения турнира.

Ранее в третий круг вышли Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. 

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Темы теннис Ролан Гаррос Дарья Касаткина
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