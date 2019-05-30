ЦСКА, "Спартак", "Краснодар" и "Ростов" проведут турнир в Австрии

В летнее межсезонье четыре российских клуба проведут товарищеский турнир в Австрии. Участие в соревнованиях примут ЦСКА, "Спартак", "Краснодар" и "Ростов".
Команды сыграют в один круг. Победитель в основное время получит 3 очка. Если за 90 минут клубы не определят лучшего, будет проведена серия пенальти. Выигравший серию получит 2 очка, проигравший - 1 очко.
Матч состоятся 26, 27, 30 июня, 3 и 4 июля. Все игры будут показаны на российском телевидении.
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