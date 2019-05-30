Жена футболиста Беляева отправила его в сборную России

Жена футболиста "Арсенала" Максима Беляева Кристина опубликовала в Instagram сообщение, в котором проводила мужа в сборную России. 27-летний защитник впервые был вызван в национальную команду для подготовки к играм против Сан-Марино и Кипра.



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Кристина отметила, что сорвались ее планы на летний отдых, но она этому только рада. "С богом, мой Львиный Лев!" - написала девушка.

Сборная проведет сбор на базе в Новогорске. 3 июня команда проведет контрольный матч с "Чертаново". 8 июня в Саранске состоится игра против Сан-Марино, 11 июня - против Кипра в Нижнем Новгороде.

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