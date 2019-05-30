Интерес к Дзюбе проявляет середняк чемпионата Англии

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба может продолжить карьеру в английском "Вулверхэмптоне", сообщает "Спорт-Экспресс". "Волки" проявляют предметный интерес к трансферу россиянина.
Ранее сообщалось, что дела Дзюбы ведет португальский агент Жорже Мендеш. Между сторонами заключен контракт на 2019 год. Приоритетный вариант для форварда - чемпионат Англии.
"Вулверхэмптон" в прошедшем сезоне занял седьмое место в чемпионате Англии. Команда вышла в квалификацию Лиги Европы, где будет стартовать с третьего раунда.
Тренирует команду португалец Нуну Санту. "Вулверхэмптон" - середняк английского чемпионата. Команда в 2018 году вернулась в премьер-лигу. В последний раз чемпионом клуб становился в 1959 году, Кубок Англии "вулвз" выигрывали в 1960 году.
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