Интерес к Дзюбе проявляет середняк чемпионата Англии

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба может продолжить карьеру в английском "Вулверхэмптоне", сообщает "Спорт-Экспресс". "Волки" проявляют предметный интерес к трансферу россиянина.



Артём Дзюба пожелал юному выборгскому футболисту стать вторым Акинфеевым / Новости от 29.03.2019 18:04

Ранее сообщалось, что дела Дзюбы ведет португальский агент Жорже Мендеш. Между сторонами заключен контракт на 2019 год. Приоритетный вариант для форварда - чемпионат Англии.

"Вулверхэмптон" в прошедшем сезоне занял седьмое место в чемпионате Англии. Команда вышла в квалификацию Лиги Европы, где будет стартовать с третьего раунда.

Тренирует команду португалец Нуну Санту. "Вулверхэмптон" - середняк английского чемпионата. Команда в 2018 году вернулась в премьер-лигу. В последний раз чемпионом клуб становился в 1959 году, Кубок Англии "вулвз" выигрывали в 1960 году.

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