Российская премьер-лига - шестая по доходам в Европе

Аудиторская компания Deloitte опубликовала отчет о европейском футболе за сезон-2017/18. Самой доходной лигой осталась английская. Клубы АПЛ заработали 5,44 млрд евро.



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Также в первой пятерке по общему доходу: немецкая Бундеслига (3,168 млрд), испанская Ла Лига (3,073), итальянская Серия А (2,217) и французская Лига 1 (1,692).

Российская премьер-лига (РПЛ) поднялась на шестое место, опередив Турцию. Клубы РПЛ за сезон-2017/18 заработали 813 миллионов евро. В эту сумму включены доходы от продажи прав на телетрансляции (112 млн), доходы в дни матчей (52 млн), спонсорские контракты (497 млн), доходы от коммерческой деятельности и иные поступления.

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