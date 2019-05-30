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Источник Правда.Ру

Дзюба признался, что неделю думал над "нереальным" предложением из Китая

Спорт print

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал подробности предложения, которое получил прошлой зимой из чемпионата Китая. Один из клубов местной лиги предлагала форварду зарплату 9 миллионов евро в год.


Артем Дзюба обратился к болельщикам «Зенита» / Новости от 29.04.2019 12:32

Дзюба в интервью "Спорт-Экспрессу" признался, что долго раздумывал над соблазнительным предложением. В итоге форвард отказался и стал чемпионом России с "Зенитом".

"Нереальное предложение. Меня трясло! Но стали чемпионами и сразу же успокоился. На самом деле, это, конечно, приличный соблазн, я думал около недели", - заявил Дзюба.

Ранее стало известно, что Дзюба хочет перейти в чемпионат Англии. Его делами занимается один из самых известных футбольных агентов Жорже Мендеш, клиентом которого является Криштиану Роналду. 

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В составе питерской команды провел 156 матчей, в которых забил 52 мяча.

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Темы футбол трансферы Артем Дзюба
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