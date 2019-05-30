"Барселона" может отказаться от трансфера Гризманна

"Барселона" может остановить переговоры по трансферу нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. По сведениям испанской газеты Marca, в клубе сомневаются в необходимости подписания француза.



Лучшие бомбардиры Ла Лиги 2017/18. Антуан Гризманн. Ла Лига. Чемпионат Испании по Футболу 2018

Причиной отказа "Барсы" может служить высокая стоимость футболиста. Клуб должен будет заплатить за него 120 миллионов евро. Игрок требует зарплату в размере 17 миллионов. При пятилетнем контракте каталонцам необходимо будет выложить в общей сложности 200 миллионов евро за нападающего.

Кроме того, не все игроки "Барселоны" позитивно воспринимают возможный переход. Прошлым летом футболист вел переговоры с каталонцами, но отказал в последний момент.

Среди других претендентов на Гризманна СМИ называли "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Футболист ранее сообщил, что уходит из "Атлетико", чтобы получить новый вызов.

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