"Барселона" может отказаться от трансфера Гризманна

"Барселона" может остановить переговоры по трансферу нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. По сведениям испанской газеты Marca, в клубе сомневаются в необходимости подписания француза.
Причиной отказа "Барсы" может служить высокая стоимость футболиста. Клуб должен будет заплатить за него 120 миллионов евро. Игрок требует зарплату в размере 17 миллионов. При пятилетнем контракте каталонцам необходимо будет выложить в общей сложности 200 миллионов евро за нападающего.
Кроме того, не все игроки "Барселоны" позитивно воспринимают возможный переход. Прошлым летом футболист вел переговоры с каталонцами, но отказал в последний момент.
Среди других претендентов на Гризманна СМИ называли "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Футболист ранее сообщил, что уходит из "Атлетико", чтобы получить новый вызов.
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