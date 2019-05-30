Теннисистка Александрова впервые вышла в третий круг турнира "Большого шлема"

Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира "Ролан Гаррос" обыграла австралийку Саманту Стосур. Встреча завершилась в трех сетах - 3:6, 6:1, 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа 14 минут.



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Александрова впервые в карьере вышла в третий круг турнира "Большого шлема". Россиянка в рейтинге WTA занимает 56-е место. Ранее в третий круг "Ролан Гаррос" пробилась Вероника Кудерметова, которая также впервые сыграет на такой стадии.

Александрова в следующем раунде встретится с испанкой Аленой Большовой. Кудерметова сыграет против Кайи Канепи из Эстонии.

Выступления на турнире продолжают еще две россиянки - Дарья Кастакина и Анна Блинкова. Свои матчи второго круга они проведут в четверг.

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