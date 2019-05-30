Все клубы ФНЛ, кроме "Мордовии", получили лицензии на следующий сезон

Отдел лицензирования Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил апелляции пяти клубов. Лицензии второго уровня для участия в ФНЛ получили команды "Чайка" (Песчанокопское), "Балтика" (Калининград), "Текстильщик" (Иваново), "Луч" (Владивосток) и "Авангард" (Курск).



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Лицензия не была выдана саранской "Мордовии". Клуб пройдет повторную процедуру 4 июня.

Таким образом, лицензии для участия в следующем сезоне получили почти все клубы ФНЛ. На данный момент известны 17 команд, которые стартуют в чемпионате:

"Авангард" (Курск),

"Армавир",

"Балтика" (Калининград),

"Енисей" (Красноярск),

"Краснодар-2",

"Луч" (Владивосток),

"Нефтехимик" (Нижнекамск),

"Ротор" (Волгоград),

"СКА-Хабаровск",

"Спартак-2",

"Текстильщик" (Иваново),

"Торпедо" (Москва),

"Факел" (Воронеж),

"Химки",

"Чайка" (Песчанокопское),

"Чертаново" (Москва),

"Шинник" (Ярославль).

Если "Мордовия" получит лицензию, она станет 18-м участником. Если саранцам будет отказано, их место займет "Сибирь".

Еще две команды определятся после стыковых матчей за право выхода в РПЛ. Проигравшие в парах "Уфа" - "Томь" и "Крылья Советов" - "Нижний Новгород" займут места в ФНЛ.

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