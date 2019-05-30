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Все клубы ФНЛ, кроме "Мордовии", получили лицензии на следующий сезон

Спорт print

Отдел лицензирования Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил апелляции пяти клубов. Лицензии второго уровня для участия в ФНЛ получили команды "Чайка" (Песчанокопское), "Балтика" (Калининград), "Текстильщик" (Иваново), "Луч" (Владивосток) и "Авангард" (Курск).


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Лицензия не была выдана саранской "Мордовии". Клуб пройдет повторную процедуру 4 июня.

Таким образом, лицензии для участия в следующем сезоне получили почти все клубы ФНЛ. На данный момент известны 17 команд, которые стартуют в чемпионате:

  • "Авангард" (Курск),
  • "Армавир",
  • "Балтика" (Калининград),
  • "Енисей" (Красноярск), 
  • "Краснодар-2",
  • "Луч" (Владивосток),
  • "Нефтехимик" (Нижнекамск),
  • "Ротор" (Волгоград),
  • "СКА-Хабаровск",
  • "Спартак-2",
  • "Текстильщик" (Иваново),
  • "Торпедо" (Москва),
  • "Факел" (Воронеж),
  • "Химки",
  • "Чайка" (Песчанокопское),
  • "Чертаново" (Москва),
  • "Шинник" (Ярославль).

Если "Мордовия" получит лицензию, она станет 18-м участником. Если саранцам будет отказано, их место займет "Сибирь". 

Еще две команды определятся после стыковых матчей за право выхода в РПЛ. Проигравшие в парах "Уфа" - "Томь" и "Крылья Советов" - "Нижний Новгород" займут места в ФНЛ.

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