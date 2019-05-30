ВТБ купил почти 100 процентов акций футбольного "Динамо" за 1 рубль

Банк ВТБ стал владельцем 99,9961 процента акций футбольного клуба "Динамо". Контрольный пакет новые владельцы выкупили за 1 рубль, сообщает "Интерфакс".



Как выглядит легендарный стадион «Динамо» после реконструкции / Новости от 10.12.2018 15:16

ВТБ был владельцем "Динамо" с 2009 по 2016 год, после чего продал 74 процента акций ВФСО "Динамо" за 1 рубль. Банк оставался партнером и спонсором футбольного клуба.

В этом году ВТБ выкупил акции футбольного и хоккейного клубов "Динамо". Обе команды будут выступать на стадионе "ВТБ-Арена" в Петровском парке, который включает в себя две арены - футбольный стадион и ледовую площадку.

Ранее СМИ сообщали, что ВТБ возьмет на себя обязательства по погашению долгов "Динамо", которые составляют 5,3 млрд рублей. Задолженность будет погашена в течение восьми лет без процентов.

ВТБ, кроме футбольного и хоккейного клубов, является спонсором этапа "Формулы-1" в Сочи, а также команды "КАМАЗ-Мастер", выступающей на Дакаре.

Также ВТБ является спонсором и основателем баскетбольной Единой лиги ВТБ, спонсором сборных России по волейболу, Федерации спортивной гимнастики России и теннисного Кубка Кремля.

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