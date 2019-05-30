Переходом Дзюбы в чемпионат Англии займется самый известный футбольный агент

Самый известный футбольный агент Жорже Мендеш будет заниматься трансфером нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Португальский менеджер ведет дела многих футболистов, его клиентом является Криштиану Роналду.



Артем Дзюба обратился к болельщикам «Зенита» / Новости от 29.04.2019 12:32

Мендеш получил документы, которые позволяет ему вести переговоры от имени Дзюбы, сообщает "Чемпионат". В том случае, если переход состоится, португальский агент получит комиссионные.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В этом сезоне форвард впервые стал чемпионом России. На чемпионате мира-2018 в составе сборной России форвард был лидером и дошел с командой до четвертьфинала.

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