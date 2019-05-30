"Чайка" из села Песчанокопское получила лицензию для участия в ФНЛ

Футбольный клуб "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области получила лицензию для участия в ФНЛ - втором дивизионе российского чемпионата. Команда ранее выиграла первенство ПФЛ в зоне "Юг".
Ранее РФС не выдал лицензию "Чайке" из-за невыполнения обязательных условий. Клуб подал апелляцию, которая была утверждена, сообщает ТАСС.
"Чайка" была основана в 1997 году. Команда представляет село, в котором проживают 10 тысяч человек. В ПФЛ команда играла на домашнем стадионе вместимостью 3 тысячи зрителей.
Домашние матчи в ФНЛ "Чайка" будет проводить в Ростове-на-Дону на стадионе "Олимп-2". Расстояние между Песчанокопском и Ростовом около 150 километров.
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