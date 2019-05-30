"Интер" уволил Спалетти с поста главного тренера

"Интер" объявил об уходе с поста главного тренера Лучано Спаллетти. Стороны разорвали контракт, который действовал до 2021 года.
Спаллетти возглавил "Интер" в июне 2017 года. Дважды миланский клуб под руководством специалиста занимал четвертое место в чемпионате Италии и выходил в Лигу чемпионов.
Ранее Спаллетти работал с "Эмполи", "Сампдорией", "Венецией", "Удинезе", "Анконой" и "Ромой". С 2009 по 2014 год руководил "Зенитом". С командой дважды выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок России.
Ранее СМИ сообщали, что претендентами на пост главного тренера "Интера" являются Антонио Конте и Жозе Моуринью.
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