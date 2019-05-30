Суд рассмотрит апелляцию Кокорина и Мамаева 13 июня

Мосгорсуд рассмотрит апелляции по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 13 июня в 11.00, сообщает "РИА Новости". Назначено рассмотрение жалоб адвокатов подсудимых, а также апелляционного представления прокурора. Все осужденные по этому делу будут доставлены в суд.



Кокорин и Мамаев ухмыляются в суде

8 октября 2018 года Кокорин и Мамаев, а также Александр Портасовицкий и Кирилл Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы. От их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

8 мая Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам и их друзьям - от 17 до 18 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Так как срок, проведенный в СИЗО засчитывается как 1,5 к 1, футболистам осталось отбыть от 6 до 7 месяцев наказания.

После вступления приговора в силу подсудимые могут просить об УДО. Ранее сообщалось, что в случае удовлетворения апелляции Кокорин и Мамаев могут сразу выйти на свободу. Если жалоба не будет удовлетворена, то футболисты будут отправлены в колонию в один из ближайших регионов.

Читайте также:

Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую карьеру в колонии

"Анжи" отказался от выступлений в ФНЛ

От "Порту" до ПСВ: возможные соперники "Краснодара" в Лиге чемпионов