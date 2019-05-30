"Химки" стали вторым участником финала Единой лиги ВТБ. Подмосковная команда в полуфинальной серии обыграла УНИКС - 3-1. В четвертом матче химчане выиграли со счетом 92:91, самым результативным в составе команды стал защитник Алексей Швед, набравший 25 очков.
Ранее в финал вышел ЦСКА. Столичный клуб в полуфинале обыграл "Зенит" со счетом 3:0.
Финальная серия до трех побед начнется 5 июня. Первые две игры состоятся на площадке ЦСКА, третья - в Химках. Если понадобится четвертый матч, он пройдет на паркете химчан, пятая игра - на площадке армейцев.
Финал Единой лиги ВТБ
Матч №1. 5 июня. ЦСКА - "Химки"
Матч №2. 7 июня. ЦСКА - "Химки"
Матч №3. 10 июня. "Химки" - ЦСКА
Матч №4*. 12 июня. "Химки" - ЦСКА
Матч №5*. 15 июня. ЦСКА - "Химки"
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