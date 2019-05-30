ЦСКА и "Химки" вышли в финал Единой лиги ВТБ

"Химки" стали вторым участником финала Единой лиги ВТБ. Подмосковная команда в полуфинальной серии обыграла УНИКС - 3-1. В четвертом матче химчане выиграли со счетом 92:91, самым результативным в составе команды стал защитник Алексей Швед, набравший 25 очков.



Определен состав на Матч звезд Единой лиги ВТБ / Новости от 25.01.2019 15:35

Ранее в финал вышел ЦСКА. Столичный клуб в полуфинале обыграл "Зенит" со счетом 3:0.

Финальная серия до трех побед начнется 5 июня. Первые две игры состоятся на площадке ЦСКА, третья - в Химках. Если понадобится четвертый матч, он пройдет на паркете химчан, пятая игра - на площадке армейцев.

Финал Единой лиги ВТБ

Матч №1. 5 июня. ЦСКА - "Химки"

Матч №2. 7 июня. ЦСКА - "Химки"

Матч №3. 10 июня. "Химки" - ЦСКА

Матч №4*. 12 июня. "Химки" - ЦСКА

Матч №5*. 15 июня. ЦСКА - "Химки"