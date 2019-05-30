От "Порту" до ПСВ: возможные соперники "Краснодара" в Лиге чемпионов

После завершения финала Лиги Европы определился состав "нечемпионской" квалификации Лиги чемпионов, в которой участие примет "Краснодар". Российский клуб стартует с 3-го раунда отбора. Чтобы попасть в групповой турнир, "быкам" нужно пройти двух соперников.
"Краснодар" узнает соперника по 3-му раунду во время жеребьевки 22 июля. Первый матч команда проведет 6 или 7 августа, ответный - 13 августа. Краснодарцы при жеребьевке в любом случае попадут в число несеяных команд, то есть получат соперника с более высоким клубным коэффициентом.
На данный момент известны все команды 2-го раунда. В число сеяных попали швейцарский "Базель" и греческий "Олимпиакос", в число несеяных - голландский ПСВ и чешская "Виктория".
2-й отборочный раунд:
сеяные: "Базель" (Швейцария, 54,500), "Олимпиакос" (Греция, 44,000);
несеяные: ПСВ (Голландия, 37,000), "Виктория" (Чехия, 33,000).
В 3-м раунде среди сеяных команд точно окажутся португальский "Порту" и киевское "Динамо". Как известно, УЕФА разводит клубы из Украины и России, поэтому динамовцы не могут попасться "Краснодару".
Если из 2-го раунда выйдут "Базель", "Олимпиакос" или ПСВ, то эти команды займут место среди сеяных. Если пройдет "Виктория", то место среди сеяных займет бельгийский "Брюгге" и одна из команд 2-го раунда.
3-й отборочный раунд:
сеяные: "Порту" (Португалия, 93,000), "Динамо" (Украина, 65,000), команда1, команда2;
несеяные: "Брюгге" (Бельгия, 39,500), "Краснодар" (Россия, 34,500), "Истанбул" (Турция, 10,500), ЛАСК (Австрия, 6,250).
Таким образом, в зависимости от результатов 2-го раунда соперником "Краснодара" может стать одна из команд: "Порту", "Базель", "Олимпиакос", ПСВ или "Брюгге".
Точно краснодарцы не сыграет с киевским "Динамо", чешской "Викторией", турецким "Истанбулом" и австрийским ЛАСК.
Читайте также:
Педро - первый футболист в истории, выигравший пять самых важных турниров
УЕФА обязал все команды проводить матчи в Косово
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.