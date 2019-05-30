От "Порту" до ПСВ: возможные соперники "Краснодара" в Лиге чемпионов

После завершения финала Лиги Европы определился состав "нечемпионской" квалификации Лиги чемпионов, в которой участие примет "Краснодар". Российский клуб стартует с 3-го раунда отбора. Чтобы попасть в групповой турнир, "быкам" нужно пройти двух соперников.



Краснодар – столица Кубани и «ворота Кавказа». Теперь еще и город-миллионник / Новости от 23.09.2018 09:46

"Краснодар" узнает соперника по 3-му раунду во время жеребьевки 22 июля. Первый матч команда проведет 6 или 7 августа, ответный - 13 августа. Краснодарцы при жеребьевке в любом случае попадут в число несеяных команд, то есть получат соперника с более высоким клубным коэффициентом.

На данный момент известны все команды 2-го раунда. В число сеяных попали швейцарский "Базель" и греческий "Олимпиакос", в число несеяных - голландский ПСВ и чешская "Виктория".

2-й отборочный раунд:

сеяные: "Базель" (Швейцария, 54,500), "Олимпиакос" (Греция, 44,000);

несеяные: ПСВ (Голландия, 37,000), "Виктория" (Чехия, 33,000).

В 3-м раунде среди сеяных команд точно окажутся португальский "Порту" и киевское "Динамо". Как известно, УЕФА разводит клубы из Украины и России, поэтому динамовцы не могут попасться "Краснодару".

Если из 2-го раунда выйдут "Базель", "Олимпиакос" или ПСВ, то эти команды займут место среди сеяных. Если пройдет "Виктория", то место среди сеяных займет бельгийский "Брюгге" и одна из команд 2-го раунда.

3-й отборочный раунд:

сеяные: "Порту" (Португалия, 93,000), "Динамо" (Украина, 65,000), команда1, команда2;

несеяные: "Брюгге" (Бельгия, 39,500), "Краснодар" (Россия, 34,500), "Истанбул" (Турция, 10,500), ЛАСК (Австрия, 6,250).

Таким образом, в зависимости от результатов 2-го раунда соперником "Краснодара" может стать одна из команд: "Порту", "Базель", "Олимпиакос", ПСВ или "Брюгге".

Точно краснодарцы не сыграет с киевским "Динамо", чешской "Викторией", турецким "Истанбулом" и австрийским ЛАСК.

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