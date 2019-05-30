Педро - первый футболист в истории, выигравший пять самых важных турниров

Нападающий "Челси" Педро вошел в историю футбола. Он стал первым игроком, выигравшим пять самых важных турниров. В четверг испанец стал победителем Лиги Европы. Его команда обыграла в Баку "Арсенал" со счетом 4:1, Педро забил один из мячей.
Также Педро выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Англии, который называют самым сложным чемпионатом. Со сборной Испании футболист стал чемпионом мира и Европы.
Всего на счету Педро 25 трофеев. Кроме пяти самых важных, он выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира и Кубок Англии.
В составе "Барселоны" Педро провел 321 матч, в которых забил 99 мячей. За "Челси" - 178 матчей и 39 голов. В сборной Испании провел 64 игры и забил 17 мячей.
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