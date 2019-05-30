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Источник Правда.Ру

"Леди разминаются". Туктамышева и Медведева вместе станцевали на шоу в Японии

Спорт print

Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева приняли участие в ледовом шоу в Японии Fantasy on Ice. Показательные выступления россиянок пройдут по четырем городам и завершатся в середине июня. Перед началом выступления Туктамышева и Медведева показали танец у катка.


Медведева и Туктамышева танцуют.

Видео появилось в Instagram Медведевой. Тем самым фигуристки опровергли сообщения о том, что между ними существует конфликт.

"Леди разминаются", - подписала видео Медведева.

Туктамышева выиграла чемпионаты мира и Европы в 2015 году. Медведева стала чемпионкой в 2016 и 2017 годах. На Олимпиаду в Пхенчхане Елизавета не попала, а Евгения заняла второе место, уступив Алине Загитовой.

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Темы фигурное катание Евгения Медведева Елизавета Туктамышева
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