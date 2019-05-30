"Челси" выиграл Лигу Европы, "Арсенал" пролетел мимо Лиги чемпионов

"Челси" обыграл "Арсенал" в финале Лиги Европы в Баку. Встреча завершилась разгромом "канониров" со счетом 4:1. В составе "синих" дубль сделал Эден Азар, еще по голу забили Оливье Жиру и Педро.
Команда российского бизнесмена Романа Абрамовича выиграла турнир во второй раз в своей истории, а "Арсенал" проиграл второй финал Лиги Европы/Кубка УЕФА. Нападающий "Челси" Оливье Жиру забил 11-й гол и стал лучшим бомбардиром ЛЕ.
"Арсенал" потерпел двойное поражение - команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов. Если бы "канониры" выиграли матч в Баку, то попали бы в групповой этап главного европейского турнира. Команда заняла пятое место в чемпионате Англии и в следующем сезоне снова стартует в Лиге Европы.
"Челси" вышел в Лигу чемпионов через чемпионат, став третьим. Поэтому путевка победителя Лиги Европы достанется третьей команде чемпионата Франции - "Лиону".
Французский клуб стал 26-м участником группового этапа. Ранее в ЛЧ пробились:
"Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" (Англия);
"Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия" (Испания);
"Бавария", "Боруссия" Д, "Лейпциг", "Байер" (Германия);
"Ювентус", "Наполи", "Аталанта", "Интер" (Италия);
"ПСЖ", "Лилль" (Франция);
"Зенит", "Локомотив" (Россия);
"Бенфика" (Португалия);
"Шахтер" (Украина);
"Генк" (Бельгия);
"Галатасарай" (Турция);
"Зальцбуг" (Австрия).
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.