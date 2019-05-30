"Челси" выиграл Лигу Европы, "Арсенал" пролетел мимо Лиги чемпионов

"Челси" обыграл "Арсенал" в финале Лиги Европы в Баку. Встреча завершилась разгромом "канониров" со счетом 4:1. В составе "синих" дубль сделал Эден Азар, еще по голу забили Оливье Жиру и Педро.



Финал Лиги Европы: Баку встречает гостей футбольного праздника / Новости от 29.05.2019 08:00

Команда российского бизнесмена Романа Абрамовича выиграла турнир во второй раз в своей истории, а "Арсенал" проиграл второй финал Лиги Европы/Кубка УЕФА. Нападающий "Челси" Оливье Жиру забил 11-й гол и стал лучшим бомбардиром ЛЕ.

"Арсенал" потерпел двойное поражение - команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов. Если бы "канониры" выиграли матч в Баку, то попали бы в групповой этап главного европейского турнира. Команда заняла пятое место в чемпионате Англии и в следующем сезоне снова стартует в Лиге Европы.

"Челси" вышел в Лигу чемпионов через чемпионат, став третьим. Поэтому путевка победителя Лиги Европы достанется третьей команде чемпионата Франции - "Лиону".

Французский клуб стал 26-м участником группового этапа. Ранее в ЛЧ пробились:

"Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" (Англия);

"Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия" (Испания);

"Бавария", "Боруссия" Д, "Лейпциг", "Байер" (Германия);

"Ювентус", "Наполи", "Аталанта", "Интер" (Италия);

"ПСЖ", "Лилль" (Франция);

"Зенит", "Локомотив" (Россия);

"Бенфика" (Португалия);

"Шахтер" (Украина);

"Генк" (Бельгия);

"Галатасарай" (Турция);

"Зальцбуг" (Австрия).