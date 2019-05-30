УЕФА на заседании исполкома в Баку принял решение обязать все команды, попадающие под юрисдикцию организации, проводить выездные матчи в Косово. Федерация футбола этого государства была принята в состав союза в мае 2016 года. С того времени сборные и клубы стран, которые не признают независимость республики, проводили выездные матчи против косовских соперников на нейтральных полях.
По решению УЕФА, командам, которые не приедут на матчи в Косово, будет засчитано техническое поражение. В том случае, если клубы или сборные стран, не признающих независимость балканского государства, не захотят принимать команды из Косова на своем поле, они могут запросить проведение матчей на нейтральном стадионе.
Решение не распространяется на команды из Сербии и Боснии и Герцеговины, но УЕФА и так разводит такие клубы и сборные с косовскими по разным частям сетки.
Вместе с Косовом сербы потеряли свои скрепы
Среди стран, входящих в УЕФА, независимость Косова не признали: Россия, Испания, Казахстан, Азербайджан, Армения, Грузия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Кипр, Румыния, Словакия, Сербия, Босния и Герцеговина и Израиль.
Сборная Косова по футболу приняла участие в отборочном турнире чемпионата мира-2018. Команда в десяти матчах набрала 1 очко, сыграв вничью с Финляндией. В отборочном турнире Евро-2020 команда выступает в группе с Англией, Болгарией, Черногорией и Чехией.
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