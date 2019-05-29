Полиция Баку останавливает болельщиков в футболках с фамилией Мхитаряна

Полиция Баку останавливает болельщиков в футболках с фамилией Генриха Мхитаряна. Видео появилось в Twitter испанского издания As. Полицейские остановили индонезийских фанатов лондонского клуба и после коротких переговоров отпустили.
Ранее Мхитарян принял решение не ехать на финал в Баку по соображениям безопасности. Между Арменией и Азербайджаном существует конфликт из-за Нагорного Карабаха.
Решение Мхитаряна вызвало недоумение в МИД Азербайджана. В ведомстве были готовы гарантировать безопасность футболисту.
В "Арсенале" раскритиковали решение УЕФА провести финал Лиги Европы в Баку. В клубе отметили, что не все болельщики смогли воспользоваться возможностью посетить матч из-за транспортных проблем.
Финал состоится в среду, 29 мая. "Арсенал" и "Челси" выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.
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