Полиция Баку останавливает болельщиков в футболках с фамилией Мхитаряна

Полиция Баку останавливает болельщиков в футболках с фамилией Генриха Мхитаряна. Видео появилось в Twitter испанского издания As. Полицейские остановили индонезийских фанатов лондонского клуба и после коротких переговоров отпустили.



Полиция Баку останавливает болельщиков Мхитаряна

Ранее Мхитарян принял решение не ехать на финал в Баку по соображениям безопасности. Между Арменией и Азербайджаном существует конфликт из-за Нагорного Карабаха.

Решение Мхитаряна вызвало недоумение в МИД Азербайджана. В ведомстве были готовы гарантировать безопасность футболисту.

В "Арсенале" раскритиковали решение УЕФА провести финал Лиги Европы в Баку. В клубе отметили, что не все болельщики смогли воспользоваться возможностью посетить матч из-за транспортных проблем.

Финал состоится в среду, 29 мая. "Арсенал" и "Челси" выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

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