"Анжи" отказался от выступлений в ФНЛ

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что "Анжи" отозвал апелляцию на получения разрешения для выступлений в РПЛ и ФНЛ. Тем самым клуб отказался от участия во втором по силе дивизионе чемпионата России.
"Анжи" теперь имеет право заявиться в ПФЛ, если будут соблюдены критерии этой лиги, сообщает Sport24. Клуб из Махачкалы в противном случае лишится профессионального статуса.
Таким образом, в ФНЛ появилось свободное место, которое займет воронежский "Факел". Ранее из-за отказа "Сахалина" место в лиге сохранила калининградская "Балтика".
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