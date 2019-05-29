"Анжи" отказался от выступлений в ФНЛ

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что "Анжи" отозвал апелляцию на получения разрешения для выступлений в РПЛ и ФНЛ. Тем самым клуб отказался от участия во втором по силе дивизионе чемпионата России.



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"Анжи" теперь имеет право заявиться в ПФЛ, если будут соблюдены критерии этой лиги, сообщает Sport24. Клуб из Махачкалы в противном случае лишится профессионального статуса.

Таким образом, в ФНЛ появилось свободное место, которое займет воронежский "Факел". Ранее из-за отказа "Сахалина" место в лиге сохранила калининградская "Балтика".

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