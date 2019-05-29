Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую карьеру в колонии

Представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могли бы начать тренерскую карьеру в колонии. По ее словам, если подсудимых отправят в тюрьму, то там они могут работать тренерами несовершеннолетних.



Кокорин и Мамаев ухмыляются в суде

Меркачева заявила, что апелляция может снизить сроки футболистам, и тогда их сразу выпустят на свободу. Если этого не произойдет, то Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию в один из ближайших регионов, сообщает "РИА Новости".

Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. С тех пор они находятся в СИЗО. 8 мая Пресненский суд приговорил Кокорина к 18-ти месяцам колонии общего режима, Мамаева - к 17 месяцам.

Позже адвокаты футболистов подали апелляцию на это решение. Так как срок в СИЗО засчитывается как 1,5 к одному, Кокорину осталось отбыть 6 месяцев наказания, Мамаеву - 5 месяцев.

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