Вратарь Чех назвал финал Лиги Европы идеальным завершением карьеры

Вратарь "Арсенала" Петр Чех заявил о том, что завершит карьеру после финала Лиги Европы против "Челси". Голкипер назвал эту игру идеальным моментом для того, чтобы уйти из футбола.



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Чех на протяжении 11-ти сезонов выступал за "Челси". Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл четыре Кубка Англии, три Кубка лиги, Лигу Европы и Лигу чемпионов.

В 2015 году Чех перешел в "Арсенал", с которым завоевал Кубок Англии. Всего в клубной карьере он провел 770 матчей. За сборную Чехии вратарь отыграл 124 матча, став бронзовым призером Евро-2004.

"По итогам жеребьёвки четвертьфиналов и полуфиналов мы оказались в разных частях турнирной сетки. Тогда я и начал думать: "Это грядет, это приближается". Это судьба. Надеюсь, мечта свершится и в итоге я завершу всё трофеем. Это станет идеальным окончанием карьеры", - заявил Чех в интервью пресс-службе УЕФА.

Матч между "Челси" и "Арсеналом" состоится сегодня в Баку. Команды выйдут на поле стадиона "Олимпийский" в 22.00 по московскому времени.

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