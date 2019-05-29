Российские волейболистки проиграли Японии в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу проиграла Японии в матче предварительного раунда Лиги наций. Встреча завершилась в четырех сетах - 25:22, 23:25, 25:18, 26:24. Самой результативной в составе россиянок стала Мария Курило, набравшая 22 очка.
Сборная России потерпела четвертое поражение в пяти матчах турнира. Команда опустилась на предпоследнюю строчку среди 16-ти участников. В четверг россиянки сыграют с командой Турции.
Из предварительного раунда в "Финал шести" Лиги наций попадут пять команд.
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