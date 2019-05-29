Дзюба попал в символическую сборную Лиги Европы

Компания InStat Football, которая занимается футбольной статистикой, опубликовала символическую сборную Лиги Европы сезона-2018/19. В состав команды попал центрфорвард "Зенита" Артем Дзюба.
Нападающий провел 9 матчей в этом турнире, в которых забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу. "Зенит" дошел до 1/8 финала Лиги Европы.
Полностью состав команды выглядит следующим образом:
вратарь: Кевин Трапп ("Айнтрахт");
центральные защитники: Муктар Диакаби ("Валенсия"), Рафаэл Толой ("Аталанта");
крайние защитники: Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Мартин Хинтереггер ("Айнтрахт");
полузащитники: Эйслен Мэйтленд-Найс ("Арсенал"), Дани Парехо ("Валенсия"), Рубен Лофутс-Чик ("Челси");
вингеры: Эден Азар ("Челси"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал");
нападающий: Артем Дзюба ("Зенит").
Турнир завершится сегодня финалом в Баку. В 22.00 на поле выйдут "Арсенал" и "Челси".
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