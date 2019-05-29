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Источник Правда.Ру

Чемпион Европы по тяжелой атлетике задержан за кражу продуктов из супермаркета

Спорт print

Чемпион Европы по вольной борьбе Адам Малигов задержан за кражу продуктов в одном из супермаркетов Москвы. Спортсмен пытался вынести из магазина еды и напитков на сумму 6 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал Baza.


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Малигов был остановлен охранниками и пытался вступить с ними в драку. Спустя несколько минут он сдался и был доставлен в отдел полиции. Через несколько часов Малигова отпустили, но теперь он не выходит на связь со следователем, отключив телефон.

Малигов выиграл серебро на чемпионате Европы 2014 года и золото на турнире в 2017 году. Также спортсмен является обладателем Кубка Президента России. В сентябре 2016 года был награжден медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

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Темы кража кража в магазине тяжелая атлетика
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