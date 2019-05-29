Чемпион Европы по тяжелой атлетике задержан за кражу продуктов из супермаркета

Чемпион Европы по вольной борьбе Адам Малигов задержан за кражу продуктов в одном из супермаркетов Москвы. Спортсмен пытался вынести из магазина еды и напитков на сумму 6 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал Baza.
Малигов был остановлен охранниками и пытался вступить с ними в драку. Спустя несколько минут он сдался и был доставлен в отдел полиции. Через несколько часов Малигова отпустили, но теперь он не выходит на связь со следователем, отключив телефон.
Малигов выиграл серебро на чемпионате Европы 2014 года и золото на турнире в 2017 году. Также спортсмен является обладателем Кубка Президента России. В сентябре 2016 года был награжден медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".
Читайте также:
Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту
Адвокаты Глушакова и его жены прокомментировали информацию о 1,5 млн наличными
Болельщики оценили загадочное фото фигуристки Медведевой
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.