Адвокаты Глушакова и его жены прокомментировали информацию о 1,5 млн наличными

Адвокаты футболиста "Спартака" Дениса Глушакова и его бывшей жены Дарьи прокомментировали информацию о том, что игрок просит клуб выплатить ему неустойку за расторжение контракта в размере 1,5 миллионов евро наличными. Ранее СМИ сообщили, что таким образом футболист хочет уйти от уплаты алиментов.
По информации телеграм-канала Mash, неустойка за расторжение соглашения составляет 3 миллиона евро, но Глушаков согласен на половину суммы. Контракт футболиста со "Спартаком" истекает в июне 2020 года.
По словам адвоката Сергея Жорина, который представляет интересы Дарьи Глушаковой, подобные действия могут повлечь уголовную ответственность. Вместе с тем, он усомнился в том, что в "Спартаке" пойдут на такой шаг. Жорин в интервью "Чемпионату" заявил, что его сторона никогда не имела претензий к клубу - как налоговый агент "Спартак" полностью выполняет требования суда по алиментам, переводя часть зарплаты футболиста его бывшей жене.
Адвокат Марина Дубровская, которая выступает на стороне футболиста, заявила, что информация о 1,5 миллионах евро наличными не соответствует действительности. По словам юриста, о ее клиенте распространяют лживые сведения.
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Источник: Глушаков требует от "Спартака" 1,5 млн евро за расторжение контракта
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