Бывший футболист сборной России Игорь Денисов завершил карьеру

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов завершил карьеру. Об этом ТАСС сообщили в копании SILA International Lawyers, которая представляет интересы игрока. Полузащитник принял решение завязать с футболом в возрасте 35 лет.



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Последним клубом Денисова был "Локомотив". Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В составе команды игрок провел 93 матча, в которых забил 3 мяча. Вместе с "Локо" Денисов завоевал чемпионство и Кубок России.

Денисов является воспитанником питерской школы футбола. Большую часть карьеры он провел в "Зените". С командой выиграл три чемпионских титула, Кубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также на протяжении одного сезона выступал за "Анжи" и "Динамо".

В составе сборной России провел 54 матча. В последний раз выходил на поле в футболке национальной команды в июне 2016 года.

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