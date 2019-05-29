"Зенит" упразднил должность президента клуба. Александр Медведев теперь занимает пост генерального директора, сообщает Sport24. У бывшего президента остаются прежние полномочия, реорганизация связана с юридическими тонкостями.
Медведев является заместителем председателя правления "Газпрома". С 2008 по 2014 год он был президентом КХЛ, в 2019 году стал руководителем "Зенита".
Председателем совета директоров "Зенита" остается Елена Илюхина. В прошедшем сезоне питерский клуб в пятый раз выиграл чемпионский титул и вышел в Лигу чемпионов.
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