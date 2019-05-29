"Зенит" упразднил должность президента клуба

"Зенит" упразднил должность президента клуба. Александр Медведев теперь занимает пост генерального директора, сообщает Sport24. У бывшего президента остаются прежние полномочия, реорганизация связана с юридическими тонкостями.



«Зенит» — чемпион! Петербургский футбольный клуб наградили после игры / Новости от 12.05.2019 21:52

Медведев является заместителем председателя правления "Газпрома". С 2008 по 2014 год он был президентом КХЛ, в 2019 году стал руководителем "Зенита".

Председателем совета директоров "Зенита" остается Елена Илюхина. В прошедшем сезоне питерский клуб в пятый раз выиграл чемпионский титул и вышел в Лигу чемпионов.

Читайте также:

Тульский "Арсенал" будет готовиться к сезону в Австрии

Россиянин пострадал в драке футбольных фанатов в Баку

Бывший тренер "Зенита" Виллаш-Боаш возглавил "Марсель"