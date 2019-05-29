Украинская команда покинула баскетбольный турнир в Москве без объяснения причин

Украинская команда "Политехник" из Харькова отказалась от участия в турнире студентческого баскетбола в Москве. Спортсмены прибыли на соревнования, но уехали без объяснения причин, сообщает ТАСС.
В Ассоциации студентческого баскетбола России сообщили, что команде засчитаны технические поражения. Организаторам турнира пришлось из-за отказа украинцев перекроить сетку турнира.
Международный студентческий кубок проводится в Москве второй раз подряд. Участие в нем принимают команды из Сербии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, Израиля, Франции, Австралии, Тайваня, а также три сборные России.
Читайте также:
Украинский футболист "Енисея" рассказал о негативе после переезда в Россию
Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту
При обыске в Федерации футбола Украины изъяли мячи и водку
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.