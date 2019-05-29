Украинская команда покинула баскетбольный турнир в Москве без объяснения причин

Украинская команда "Политехник" из Харькова отказалась от участия в турнире студентческого баскетбола в Москве. Спортсмены прибыли на соревнования, но уехали без объяснения причин, сообщает ТАСС.



Баскетбол. Лига ВТБ-2018/2019. Плей офф. Химки - УНИКС. 3 игра. Телеканал Старт. 28.05.2019 09:55

В Ассоциации студентческого баскетбола России сообщили, что команде засчитаны технические поражения. Организаторам турнира пришлось из-за отказа украинцев перекроить сетку турнира.

Международный студентческий кубок проводится в Москве второй раз подряд. Участие в нем принимают команды из Сербии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, Израиля, Франции, Австралии, Тайваня, а также три сборные России.

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