Финские хоккеисты не ломали чемпионский кубок

Генеральный менеджер сборной Финляндии Мика Кортелайнен по хоккею объяснил, почему на кубке за победу на чемпионате мира-2019 не оказалось днища и металлических деталей. По его словам, информация о том, что трофей сломали хоккеисты во время празднования, не соответствует действительности.

Кортилайнен сообщил, что днища на кубке не было изначально, так как сборная Финляндии получила копию трофея, сообщает ТАСС. Настоящий кубок спортсмены держали в руках только на льду после победы в финале над Канадой (3:1), после чего награда отправилась в место постоянного хранения - Международную федерацию хоккея.

Сборная Финляндии в третий раз в истории выиграла чемпионат мира. В четвертьфинале команда обыграла Швецию в овертайме (5:4), в полуфинале прошла Россию (1:0).

Фото: instagram.com

Читайте также:

Финский журналист съел свою статью с критикой сборной Финляндии по хоккею

Хоккеисты сборной Финляндии сломали чемпионский кубок