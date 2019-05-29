Россиянка Кудерметова вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге "Ролан Гаррос" обыграла спортсменку из Казахстана Зарину Дияс. Встреча продлилась 1 час 18 минут и завершилась в двух сетах - 7:5, 6:1.
В третьем круге Кудерметова сыграет с победительницей пары Чжан Шуай (Китай) - Кайя Канепи (Эстония). Для россиянки этот матч станет первым в третьем круге турниров "Большого шлема". В первом раунде она прошла датчанку Каролин Возняцки.
Борьбу на "Ролан Гаррос" продолжают еще четыре россиянки: Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Дарья Кастанкиа и Анна Блинкова.
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