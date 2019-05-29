Болельщики оценили загадочное фото фигуристки Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в Instagram загадочную фотографию. На снимке спортсменка находится в зале с зеркальными стенами и полом.

Болельщикам такая фотография Медведевой понравилась. Они предположили, что фигуристка находится в одном из музеев в Токио.

"Идеальна", - написал один из фанатов.

"Красавица", - поддержал его другой болельщик.

"Хейтеры скажут "Слишком много Медведевой". А нам чем больше - тем лучше", - написал еще один поклонник фигуристки.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане она завоевала две серебряные медали. После этого россиянка ушла от тренера Эттери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. Сейчас живет и тренируется в Торонто.

Фото: instagram.com

Читайте также:

Фигуристка Медведева призналась, что скучает по России

Туктамышева назвала Санкт-Петербург столицей фигурного катания

Пловчиха Ефимова снялась на пляже без купальника