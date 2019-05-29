Болельщики оценили загадочное фото фигуристки Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в Instagram загадочную фотографию. На снимке спортсменка находится в зале с зеркальными стенами и полом.
Болельщикам такая фотография Медведевой понравилась. Они предположили, что фигуристка находится в одном из музеев в Токио.
"Идеальна", - написал один из фанатов.
"Красавица", - поддержал его другой болельщик.
"Хейтеры скажут "Слишком много Медведевой". А нам чем больше - тем лучше", - написал еще один поклонник фигуристки.
Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане она завоевала две серебряные медали. После этого россиянка ушла от тренера Эттери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. Сейчас живет и тренируется в Торонто.
Фото: instagram.com
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