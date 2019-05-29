Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства. 21-летний хоккеист сейчас выступает в составе команды "Донбасс".
Костиков является воспитанником московского "Динамо". Ранее он выступал за команды "Мамноты Югры", "Русские Витязи", "Кристалл", "Челны", "Серебряные львы" в МХЛ. Также пробовал свои силы в чемпионате Белоруссии.
За "Донбасс" выступает с 2017 года. В составе команды провел 85 матчей, в которых набрал 91 очко.
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